NTT Data ведет переговоры о дата-центре Anthropic в Осаке — Channel NewsAsia
Японская NTT Data Group, подразделение телекоммуникационной корпорации NTT, находится на финальной стадии переговоров о строительстве дата-центра в Осаке, на западе Японии, для американской компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Об этом сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, который цитирует японское деловое издание Nikkei и несколько источников.
Первый специализированный объект Anthropic
По данным Nikkei, дата-центр может стать первым специализированным объектом Anthropic в Японии. Стоимость его строительства, по оценке издания, может достичь 1 трлн иен, или примерно 6,3 млрд долларов.
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Планируемая мощность подключения объекта к электросети составит до 500 мегаватт. Частичная эксплуатация дата-центра может начаться уже в 2028 году.
Сроки договоренности
NTT Data и Anthropic стремятся подписать соглашение до завершения 2026 финансового года, который заканчивается 31 марта. В NTT отказались комментировать переговоры, а NTT Group не предоставила оперативный комментарий, отмечает Reuters.