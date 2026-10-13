Японская NTT Data Group, подразделение телекоммуникационной корпорации NTT, находится на финальной стадии переговоров о строительстве дата-центра в Осаке, на западе Японии, для американской компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Об этом сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, который цитирует японское деловое издание Nikkei и несколько источников.

Первый специализированный объект Anthropic

По данным Nikkei, дата-центр может стать первым специализированным объектом Anthropic в Японии. Стоимость его строительства, по оценке издания, может достичь 1 трлн иен, или примерно 6,3 млрд долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планируемая мощность подключения объекта к электросети составит до 500 мегаватт. Частичная эксплуатация дата-центра может начаться уже в 2028 году.

Сроки договоренности

NTT Data и Anthropic стремятся подписать соглашение до завершения 2026 финансового года, который заканчивается 31 марта. В NTT отказались комментировать переговоры, а NTT Group не предоставила оперативный комментарий, отмечает Reuters.

Читай нас в