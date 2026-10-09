Ministerstwo Gospodarki proponuje zmniejszenie kwoty rezerwacji pracowników od mobilizacji dla przedsiębiorstw kompleksu obronno-przemysłowego ze 100% do 85% personelu. Przedstawiciele branży, w tym Ukraińska Rada Zbrojarzy oraz stowarzyszenie NAUDI, ostro skrytykowali tę inicjatywę, nazywając ją zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i zdolności obronnych państwa.

Według dyrektora wykonawczego Rady Zbrojarzy, Ihora Fedirki, odpowiedni projekt rozporządzenia wpłynął do uzgodnienia do Ministerstwa Obrony „za plecami branży”, bez należytych konsultacji z producentami.

Przedstawiciele sektora podkreślają, że przymusowe zwolnienie z rezerwacji 15 procent kluczowych specjalistów — takich jak inżynierowie, technolodzy czy monterzy — może doprowadzić do wstrzymania pracy zakładów i zerwania realizacji kontraktów obronnych w warunkach ciągłych ataków ze strony FR. Z kolei stowarzyszenie NAUDI żąda wycofania dokumentu, akcentując, że pracownicy sektora obronnego stanowią zaledwie niewielką część wszystkich zarezerwowanych osób w kraju, a ich ciągła praca jest absolutnie niezbędna dla Sił Ochrony.

Informacje te pochodzą z wpisów Ukraińskiej Rady Zbrojarzy, jej dyrektora wykonawczego Ihora Fedirki, stowarzyszenia NAUDI oraz dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa obronnego Anatolija Chrapczynskiego.

Przypomnijmy, że w aplikacji „Diia” zautomatyzowano proces przedłużania rezerwacji pracowników.

Mieszkaniec Kijowa został dwukrotnie oszukany w ramach procederu oferującego wykreślenie z listy poszukiwanych i fikcyjną rezerwację mobilizacyjną.

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