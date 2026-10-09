Мінекономіки хоче знизити квоту бронювання для підприємств ОПК

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Міністерство економіки пропонує зменшити квоту броні для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85% працівників. Представники галузі, зокрема Українська Рада зброярів та асоціація NAUDI, різко розкритикували цю ініціативу, назвавши її загрозою для національної безпеки та обороноздатності держави.

За словами виконавчого директора Ради зброярів Ігоря Федірка, відповідний проєкт постанови надійшов на погодження до Міністерства оборони «за спиною галузі» без належного обговорення з виробниками.

В індустрії наголошують, що примусове вивільнення 15 відсотків критичних фахівців, таких як інженери, технологи та складальники, здатне зупинити роботу цехів і зірвати виконання оборонних контрактів на тлі постійних атак рф. Своєю чергою, асоціація NAUDI вимагає відкликати документ, підкреслюючи, що працівники ОПК становлять лише невелику частку всіх заброньованих у країні, а їхня безперебійна праця є життєво необхідною для Сил оборони.

Про це повідомляють дописи Української Ради зброярів, її виконавчого директора Ігоря Федірка, NAUDI та директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського.

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