Минэкономики намерено снизить квоту бронирования для предприятий ОПК

Министерство экономики предлагает сократить квоту на бронирование рабочих мест для предприятий оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85% работников. Представители отрасли, в частности Украинский совет оружейников и ассоциация NAUDI, резко раскритиковали эту инициативу, назвав ее угрозой для национальной безопасности и обороноспособности государства.

По словам исполнительного директора Совета оружейников Игоря Федирко, соответствующий проект постановления поступил на согласование в Министерство обороны «за спиной отрасли» без надлежащего обсуждения с производителями.

В отрасли подчеркивают, что принудительное увольнение 15 процентов критически важных специалистов, таких как инженеры, технологи и сборщики, способно остановить работу цехов и сорвать выполнение оборонных контрактов на фоне постоянных атак РФ. В свою очередь, ассоциация NAUDI требует отозвать документ, подчеркивая, что работники ОПК составляют лишь небольшую долю всех забронированных в стране, а их бесперебойная работа жизненно необходима для Сил обороны.

Об этом сообщают публикации Украинского совета оружейников, его исполнительного директора Игоря Федирко, NAUDI и директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского.

Напомним, в «Дії» автоматизировали продление бронирования работников.

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