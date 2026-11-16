Komisja kwalifikacyjno-dyscyplinarna prokuratorów podjęła decyzję o zwolnieniu prokuratora prokuratury okręgowej w Buczy w obwodzie kijowskim, Igora Kasinyuka, z powodu rażącego naruszenia zasad etyki prokuratorskiej. Wypił koniak bezpośrednio w sądzie, a następnie udał się na posiedzenie.

„Na podstawie materiałów postępowania dyscyplinarnego około godziny 16:00 19 stycznia bieżącego roku sędzia Sądu Miejskiego w Irpieniu w obwodzie kijowskim złożyła skargę do kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Buchi na działania prokuratora Kasinyuka”, który przed rozprawą sądową i w godzinach pracy spożywał alkohol na terenie sądu, a następnie reprezentował oskarżenie w sprawie o kradzież i rozbój.

Sam Kasynuk tłumaczył swoje zachowanie kacem oraz zakupem dwóch butelek koniaku po 50 gramów, jednak Komisja Kwalifikacyjno-Dyscyplinarna uznała jego zachowanie za zuchwałe oraz takie, które hańbi godność prokuratora i podważa zaufanie do organów prokuratury.

Źródło: serwis internetowy „Glavkom” z odniesieniem do decyzji Komisji Kwalifikacyjno-Dyscyplinarnej Prokuratorów.

Wcześniej w Odessie pijany prokurator za kierownicą wpadł w histerię wobec policji. Natomiast w Kijowie nietrzeźwy pracownik prokuratury spowodował poważny wypadek drogowy.

Prokurator obwodu tarnopolskiego Mykoła Petryszyn złożył rezygnację po zorganizowaniu imprezy alkoholowej w swoim gabinecie i poniżeniu współpracowników. Pełnił tę funkcję zaledwie kilka dni.

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