В Киевской области уволили прокурора, который отгонял похмелье перед судебным заседанием

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение об увольнении прокурора Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Игоря Касинюка за грубое нарушение правил прокурорской этики. Он выпил коньяк прямо в суде и пошёл участвовать в заседании.

«По материалам дисциплинарного производства около 16 часов 19 января этого года судья Ирпенского городского суда Киевской области пожаловалась руководству Бучанской окружной прокуратуры на действия прокурора Касинюка», который перед судебным заседанием и в рабочее время употреблял алкоголь в помещении суда, после чего поддерживал государственное обвинение по делу о краже и грабеже.

Сам Касинюк объяснил свой поступок похмельем и покупкой двух бутылок коньяка по 50 граммов, однако КДКП признала его поведение дерзким и порочащим звание прокурора, а также подрывающим доверие к органам прокуратуры.

Источник: интернет-издание «Главком» со ссылкой на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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