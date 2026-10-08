W obwodzie lwowskim zderzyły się pociąg pasażerski i lokomotywa elektryczna. Są poszkodowani

W obwodzie lwowskim 8 października na stacji Pidzamcze zderzyły się pociąg spalinowy kursujący na trasie Lwów–Sokal oraz lokomotywa elektryczna. W wyniku wypadku poszkodowani zostali maszynista oraz czterech pasażerów.

Według danych „Ukrzaliznyci” maszynista pociągu spalinowego doznał urazu nogi. Kolejnym czterem pasażerom udzielana jest pomoc medyczna. Maszyniści lokomotywy elektrycznej nie odnieśli obrażeń w wyniku zderzenia.

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby. Trwa ustalanie okoliczności zderzenia oraz przyczyn wypadku.

Poinformowała o tym „Ukrzaliznycia”.

„Ukrzaliznycia” poinformowała o odwołaniu kilku pociągów kursujących w kierunku zachodnim, począwszy od 20 października.

Spółka akcyjna „Ukrzaliznycia” uzgodniła finansowanie w formie grantu w wysokości 100 mln dolarów w ramach projektu RELINC. Środki mają zostać przeznaczone na zakup używanych lokomotyw w celu uzupełnienia taboru spółki.

Od początku pełnoskalowej inwazji uszkodzonych zostało już 533 lokomotyw należących do własnego taboru „Ukrzaliznyci” oraz 75 lokomotyw prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych. Dlatego kolej musi nie tylko odbudowywać to, co zostało utracone, lecz także zwiększać liczbę lokomotyw w swoim taborze.

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