На Львівщині зіткнулися пасажирський поїзд і електровоз, є постраждалі

0:00 / 0:00

На Львівщині 8 жовтня на станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд сполученням Львів – Сокаль та електровоз. Унаслідок аварії постраждали машиніст та чотири пасажири.

За даними «Укрзалізниці», травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Ще чотирьом пасажирам надають медичну допомогу. Машиністи електровоза внаслідок зіткнення не постраждали.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Обставини зіткнення та причини аварії встановлюються.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Укрзалізниця повідомила про скасування кількох поїздів, що прямують у західному напрямку, починаючи з 20 жовтня.

АТ «Укрзалізниця» домовилася про грантове фінансування на суму $100 млн у межах проєкту RELINC. Кошти планують спрямувати на закупівлю вживаних локомотивів для поповнення парку компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 533 локомотив власного парку УЗ та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому залізниці потрібно не лише відновлювати те, що втрачено, а й нарощувати локомотивний парк.

Читай нас у