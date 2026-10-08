Во Львовской области столкнулись пассажирский поезд и электровоз, есть пострадавшие

8 октября во Львовской области на станции Подзамче столкнулись дизель-поезд маршрута Львов — Сокаль и электровоз. В результате аварии пострадали машинист и четыре пассажира.

По данным «Укрзализныци», травму ноги получил машинист дизель-поезда. Еще четырем пассажирам оказывается медицинская помощь. Машинисты электровоза в результате столкновения не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства столкновения и причины аварии устанавливаются.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Укрзализныця» сообщила об отмене нескольких поездов, следующих в западном направлении, начиная с 20 октября.

АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.

С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.

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