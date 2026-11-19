Na prospekcie Obolonskim w Kijowie doszło do awarii na głównej sieci wodociągowej. Z powodu uszkodzenia rurociągu tymczasowo wstrzymano dostawy wody do dwóch budynków wielorodzinnych.

Uszkodzenie głównego wodociągu o średnicy 200 mm odnotowano przy alei Obolonskiej 22a.

W wyniku awarii tymczasowo wstrzymano dostawy wody do dwóch budynków mieszkalnych przy alei Obolonskiej 22 i 22a.

Uszkodzony odcinek wodociągu został już odcięty. Aby usunąć awarię, specjaliści muszą przeprowadzić prace ziemne na podwórzu.

Odprowadzanie wody z terenu przybudynkowego jest obecnie utrudnione, ponieważ kanalizacja deszczowa jest zatkana.

Informację tę podano z powołaniem się na „Kijówwodokanal”.

W Kijowie w pobliżu stacji metra „Demiivska” doszło do pęknięcia wodociągu, woda wylewa się na jezdnię.

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