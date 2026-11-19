На Оболонском проспекте в Киеве произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за повреждения трубопровода временно прекратили водоснабжение в двух многоквартирных домах.

Повреждение магистрального водопровода диаметром 200 мм зафиксировали на Оболонском проспекте, 22а.

Из-за аварии временно прекратили водоснабжение двух жилых домов на Оболонском проспекте, 22 и 22а.

Поврежденный участок водопровода уже перекрыли. Чтобы устранить аварию, специалистам необходимо провести земляные работы во дворе.

Отвод воды с придомовой территории сейчас затруднен, поскольку ливневая канализация засорена.

Об этом сообщается со ссылкой на «Киевводоканал».

В Киеве возле станции метро «Демеевская» прорвало водопровод, вода течет по дороге.

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