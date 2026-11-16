W rejonie przygranicznym obwodu żytomierskiego funkcjonariusze organów ścigania zdemaskowali administratora zamkniętej grupy w komunikatorze, który rozpowszechniał informacje dotyczące działań pracowników Centrum Kontroli Granicznej (TCK) oraz strażników granicznych.

„W grupie rozpowszechniano informacje o przemieszczaniu się i działaniach żołnierzy Centrum Operacji Wojskowych oraz innych jednostek Sił Obronnych, w szczególności patroli granicznych. Publikowano również lokalizacje stałych i mobilnych posterunków w rejonie przygranicznym obwodu żytomierskiego” — poinformowała służba prasowa Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, dodając, że podejrzanemu postawiono już zarzuty, za które grozi mu od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Poinformowała o tym Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

27 lipca w Kropywnickim sąd wydał wyrok wobec administratora kanału na Telegramie, który rozpowszechniał informacje o miejscach pracy pracowników terytorialnych ośrodków rekrutacyjnych i wsparcia społecznego. Mężczyzna został skazany na pięć lat pozbawienia wolności, jednak zwolniono go z rzeczywistego odbywania kary z okresem próby.

Administrator grupy na WhatsApp został skazany za rozpowszechnianie lokalizacji TCC w obwodzie charkowskim. Sąd wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności, ale zastąpił karę pozbawienia wolności okresem próby trwającym 2 lata.

Czytaj nas na