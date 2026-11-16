В Житомирской области задержали администратора чата, рассылавшего предупреждения о проверках ТЦК

Правоохранители выявили в приграничном районе Житомирской области администратора закрытого сообщества в мессенджере, который распространял информацию о работе сотрудников ТЦК и пограничников.

«В группе распространяли информацию о передвижениях и работе военнослужащих ТЦК и других подразделений Сил обороны, в частности пограничных нарядов. Также публиковали расположение стационарных и выездных постов в приграничном районе Житомирской области», — сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, уточнив, что фигуранту уже объявили подозрение, по которому ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В Кропивницком 27 июля суд вынес приговор администратору Telegram-канала, который распространял информацию о местах работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком.

Администратора группы в WhatsApp осудили за распространение информации о местонахождении ТЦК в Харьковской области. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но заменил реальный срок на испытательный срок продолжительностью 2 года.

Читай нас в