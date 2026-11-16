На Житомирщині спіймали адміна чату з попередженнями про перевірки ТЦК

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Правоохоронці викрили у прикордонному районі Житомирської області адміністратора закритої спільноти в месенджері, який поширював інформацію про роботу працівників ТЦК та прикордонників.

«У групі поширювали інформацію про пересування та роботу військовослужбовців ТЦК та інших складових Сил оборони, зокрема прикордонних нарядів. Також публікували розташування стаціонарних і виїзних постів у прикордонному районі Житомирщини», — повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, уточнивши, що фігуранту вже оголосили підозру, за якою йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У Кропивницькому 27 липня суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу, який поширював інформацію про місця роботи співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі, однак звільнили від реального відбування покарання з випробувальним строком.

Адміністратора групи у WhatsApp засудили за поширення локацій ТЦК на Харківщині. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але замінив реальний термін на іспитовий строк тривалістю 2 роки.

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