Prokuratura specjalistyczna ds. obrony regionu wschodniego poinformowała o postawieniu zarzutu na podstawie ust. 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy (przyjęcie propozycji, obietnicy lub uzyskanie nielegalnej korzyści przez funkcjonariusza) wobec starszego oficera grupy ds. analizy i wdrażania doświadczeń w zakresie zarządzania systemami bezzałogowymi jednej z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Śledztwo wykazało, że podpułkownik, będący członkiem grupy roboczej ds. potwierdzania zniszczenia sprzętu wroga, zażądał od zastępcy dowódcy oddziału „prowizji” w wysokości 380 tys. hrywien (8 351 dolarów).

Do zdarzenia doszło podczas spotkania w Pawłogradzie w obwodzie donieckim. Kwota żądanej łapówki stanowiła 20% całkowitej kwoty wynagrodzeń pieniężnych w wysokości około 2 mln hrywien (43 956 USD), należnych żołnierzom za zniszczony sprzęt wroga. Na początku listopada urzędnik został zatrzymany podczas przyjmowania pełnej kwoty łapówki. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 998 tys. hrywien (21 934 USD), a także rozpatruje kwestię zajęcia jego prywatnego samochodu marki Lexus oraz telefonu komórkowego.

Źródło: Prokuratura specjalistyczna ds. obrony regionu wschodniego.

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