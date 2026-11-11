Підполковника ЗСУ викрили на відкатах за знищену ворожу техніку

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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) старшому офіцеру групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ.

Слідство встановило, що підполковник, входивши до складу робочої групи з підтвердження ураження техніки противника, вимагав від заступника командира підрозділу «відкат» у розмірі 380 тис. грн ($8 351).

Подія сталася під час зустрічі в Павлограді на Донеччині. Сума вимагання становила 20% від загального обсягу грошових винагород на суму близько 2 млн грн ($43 956), належних військовим за знищену техніку ворога. На початку листопада посадовця затримали під час одержання повної суми хабаря. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 998 тис. грн ($21 934), а також вирішує питання про арешт його особистого автомобіля Lexus та мобільного телефону.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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