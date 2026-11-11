Подполковника ВСУ уличили в получении откатов за уничтоженную вражескую технику

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о предъявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) старшему офицеру группы изучения и внедрения опыта управления беспилотными системами одной из воинских частей ВСУ.

Следствие установило, что подполковник, входивший в состав рабочей группы по подтверждению поражения техники противника, вымогал у заместителя командира подразделения «откат» в размере 380 тыс. грн ($8 351).

Инцидент произошел во время встречи в Павлограде в Донецкой области. Сумма вымогательства составляла 20% от общего объема денежных вознаграждений на сумму около 2 млн грн ($43 956), причитающихся военным за уничтоженную технику противника. В начале ноября должностное лицо задержали во время получения полной суммы взятки. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 тыс. грн ($21 934), а также решает вопрос об аресте его личного автомобиля Lexus и мобильного телефона.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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