Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy stopniowo rezygnują z tworzenia nowych brygad. Tworzenie niektórych z nich zostało już wstrzymane, ponieważ priorytetem dla wojska powinna być jakość, a nie ilość. Stwierdził to dowódca Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, generał brygady Sviatosław Zaits.

„Zmierzamy w kierunku zaprzestania tej praktyki. Powiem, że tworzenie niektórych brygad zostało już wstrzymane. Dla nas liczy się jakość. Każda nowa brygada to w rzeczywistości minus: minus personelu, dużo rezerwistów, oraz nieefektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego” – powiedział w poniedziałek podczas „Forum Sierżantów”, jak przekazuje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

W lutym 2025 roku zastępca szefa Biura Prezydenta Pawło Palisa poinformował, że zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Wodza w Ukrainie wstrzymano tworzenie nowych brygad, a główne wysiłki skoncentrowano na uzupełnieniu już istniejących jednostek bojowych, które utrzymują linię frontu.

W listopadzie 2024 roku Sztab Generalny w komentarzu dla agencji „Interfax-Ukraina” wyjaśnił, że w Siłach Zbrojnych Ukrainy tworzy się nowe brygady zamiast uzupełniać istniejące, ponieważ wróg zwiększył liczebność swoich sił zbrojnych o prawie 100 tysięcy osób, a także wydłużyła się długość linii frontu.

Informuje o tym agencja „Interfax-Ukraina”.

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