Сухопутные войска приостановили формирование новых бригад — командующий

Сухопутные войска ВСУ постепенно отказываются от практики создания новых бригад. Формирование некоторых из них уже приостановлено, поскольку приоритетом для войск должно быть качество, а не количество. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ бригадный генерал Святослав Заиц.

«Мы движемся к тому, чтобы прекратить это. Я скажу, что формирование некоторых бригад уже приостановлено. Для нас важно качество. Каждая новая бригада — это на самом деле минус: минус личного состава, много СЗЧ, и неэффективное использование человеческого капитала», — сказал он на «Сержантском форуме» в понедельник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

В феврале 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что по решению Ставки Верховного главнокомандующего в Украине прекратили формирование новых бригад, а основные усилия сосредоточили на доукомплектовании уже имеющихся боевых подразделений, удерживающих линию фронта.

В ноябре 2024 года Генеральный штаб в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пояснил, что в ВСУ создают новые бригады вместо пополнения существующих, поскольку противник увеличил численность своих войск почти на 100 тысяч человек, а также увеличилась протяженность линии фронта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сухопутные войска разработали правила поведения для сотрудников ТЦК.

ВСУ опровергают слухи о мобилизации женщин.

Читай нас в