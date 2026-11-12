We Lwowie odbędzie się proces mężczyzny, który udusił znajomą sznurówką

Prokuratorzy przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko 50-letniemu mieszkańcowi Lwowa, którego oskarża się o umyślne zabójstwo 46-letniej sąsiadki.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w połowie sierpnia mężczyzna wraz z kobietą spożywali alkohol w parku w pobliżu stadionu „SKA”.

Podczas biesiady między nimi wywiązała się kłótnia. Wówczas mężczyzna wyciągnął sznurowadło ze swojego buta sportowego, owinął je wokół szyi kobiety i udusił ją.

Jakiś czas po popełnieniu zbrodni sam wezwał policję. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, który obecnie przebywa w areszcie.

Został oskarżony o umyślne zabójstwo. W przypadku udowodnienia winy mężczyźnie grozi odpowiedzialność karna.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie

W obwodzie lwowskim 68-letni mężczyzna zabił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który 7 lipca rzucił granat na jezdnię przy ulicy Kowelskiej w Łucku. Przebywa on w areszcie.

W Łucku sąd rejonowo-miejski wybrał środek zabezpieczający wobec mężczyzny, który rzucił granat w kierunku ludzi na ulicy.

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