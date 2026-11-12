Во Львове будет судим мужчина, задушивший знакомую шнурком
Прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Львова, которого обвиняют в умышленном убийстве 46-летней соседки.
По данным следствия, в середине августа мужчина вместе с женщиной распивали алкоголь в парковой зоне возле стадиона «СКА».
Во время застолья между ними возник спор. Тогда мужчина вытащил шнурок из своего кроссовка, накинул его женщине на шею и задушил.
Через некоторое время после содеянного он сам вызвал полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, в настоящее время он находится под стражей.
Ему инкриминируют умышленное убийство. В случае доказательства вины мужчине грозит уголовная ответственность.
Источник: ">Львовская областная прокуратура
Во Львовской области 68-летний мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой.
Полиция установила личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.
В Луцке городской районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, бросившего гранату в людей на улице.