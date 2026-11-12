Во Львове будет судим мужчина, задушивший знакомую шнурком

Прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Львова, которого обвиняют в умышленном убийстве 46-летней соседки.

По данным следствия, в середине августа мужчина вместе с женщиной распивали алкоголь в парковой зоне возле стадиона «СКА».

Во время застолья между ними возник спор. Тогда мужчина вытащил шнурок из своего кроссовка, накинул его женщине на шею и задушил.

Через некоторое время после содеянного он сам вызвал полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, в настоящее время он находится под стражей.

Ему инкриминируют умышленное убийство. В случае доказательства вины мужчине грозит уголовная ответственность.

Источник: ">Львовская областная прокуратура

Во Львовской области 68-летний мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой.

Полиция установила личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.

В Луцке городской районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, бросившего гранату в людей на улице.

Читай нас в