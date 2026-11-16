17 listopada na Ukrainie spodziewane są opady deszczu oraz temperatury od -5° do 13°

We wtorek, 17 listopada, w Ukrainie prognozowana jest pogoda pochmurna z przejaśnieniami i opadami deszczu, przy czym temperatura powietrza będzie się wahać od -5° w nocy na wschodzie i w Karpatach do 13° w ciągu dnia na południowym zachodzie i na Krymie.

„W nocy na prawym brzegu, w ciągu dnia na terenie Ukrainy wystąpią opady deszczu. Wiatr południowo-wschodni, w obwodach zachodnich południowo-zachodni, 7–12 m/s, w Karpatach miejscami porywy 15–20 m/s” — poinformowano w Ukraińskim Centrum Hydrometeorologicznym. Według danych synoptyków, ogólnie w nocy i w ciągu dnia termometry będą wskazywać 2–7°C (w nocy w obwodach sumskim i poltawskim, na wschodzie oraz w wysokogórskich rejonach Karpat — do 0–5°C poniżej zera), a w Kijowie i obwodzie kijowskim przez całą dobę będą występowały opady deszczu przy temperaturze 5–7° powyżej zera w stolicy oraz 2–7° powyżej zera w obwodzie kijowskim.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

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