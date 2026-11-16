В Украине 17 ноября ожидаются дожди и температура от минус 5° до плюс 13°

Во вторник, 17 ноября, в Украине прогнозируется облачная с прояснениями погода с дождями, при этом температура воздуха будет колебаться от 5° мороза ночью на востоке и в Карпатах до 13° тепла днем на юго-западе и в Крыму.

«Ночью на Правобережье, днём по всей Украине дожди. Ветер юго-восточный, в западных областях юго-западный, 7–12 м/с, в Карпатах местами порывы 15–20 м/с», — сообщили в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, в целом ночью и днем столбики термометров будут показывать 2–7° тепла (в ночные часы в Сумской и Полтавской областях, на востоке и в высокогорье Карпат — до 0–5° мороза), а в Киеве и области в течение суток будут идти дожди при температуре 5–7° тепла в столице и 2–7° тепла в Киевской области.

Источник: Украинский гидрометцентр.

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