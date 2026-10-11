U wybrzeży Dżibuti w wyniku przewrócenia się łodzi zginęło co najmniej 109 migrantów, w tym 15 dzieci. Kolejne około 116 osób uznaje się za zaginione, podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

Łódź płynęła do Jemenu

Według IOM do wypadku doszło w nocy z 8 na 9 października na północ od miasta Obock w Dżibuti. Statek przewoził 350 osób, które podróżowały z Dżibuti do Jemenu. O przewróceniu się łodzi poinformowali ci, którzy przeżyli katastrofę.

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Pomoc dla poszkodowanych

Zespoły IOM pracują na miejscu wraz z lokalnymi władzami i zapewniają pomoc doraźną po tragedii. Organizacja podała liczbę zabitych i zaginionych w niedzielę, 11 października. Liczba ofiar śmiertelnych w komunikacie została podana jako minimalna, a dane dotyczące zaginionych jako przybliżone.

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