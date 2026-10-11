Біля Джибуті перекинувся човен: загинули 109 мігрантів — Asharq Al-Awsat

Біля узбережжя Джибуті внаслідок перекидання човна загинули щонайменше 109 мігрантів, серед яких 15 дітей. Ще приблизно 116 людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Міжнародну організацію з міграції.

Човен прямував до Ємену

За даними МОМ, аварія сталася вночі з 8 на 9 жовтня на північ від міста Обок у Джибуті. Судно перевозило 350 людей, які прямували з Джибуті до Ємену. Про перекидання човна повідомили ті, хто вижив після катастрофи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Допомога постраждалим

Команди МОМ працюють на місці разом із місцевою владою та надають екстрену допомогу після трагедії. Організація повідомила про кількість загиблих і зниклих безвісти в неділю, 11 жовтня. Кількість загиблих у повідомленні наведена як мінімальна, а дані про зниклих — як приблизні.

Читай нас у