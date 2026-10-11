У побережья Джибути в результате переворачивания лодки погибли не менее 109 мигрантов, среди которых 15 детей. Еще около 116 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Лодка направлялась в Йемен

По данным МОМ, авария произошла в ночь с 8 на 9 октября к северу от города Обок в Джибути. Судно перевозило 350 человек, которые направлялись из Джибути в Йемен. О переворачивании лодки сообщили выжившие после катастрофы.

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Помощь пострадавшим

Команды МОМ работают на месте вместе с местными властями и оказывают экстренную помощь после трагедии. Организация сообщила о количестве погибших и пропавших без вести в воскресенье, 11 октября. Число погибших в сообщении указано как минимальное, а данные о пропавших без вести — как приблизительные.

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