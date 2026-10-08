W Wielkiej Brytanii policja oświadczyła, że nakazy przeszukania majątku związanego z Andrew Mountbattenem-Windsorem, młodszym bratem króla Karola, zostały wydane nieprawidłowo i muszą zostać uchylone. Chodzi o przeszukania przeprowadzone w Sandringham we wschodniej Anglii oraz w Windsorze.

Błąd przy wydawaniu nakazów

Jak informuje Dawn, Andrew złożył wniosek o uchylenie nakazów. Policja Doliny Tamizy przyznała, że pierwotna decyzja sądu o wydaniu ich na podstawie konkretnego przepisu prawa była błędna.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że trwają procedury prawne dotyczące dalszego postępowania z materiałami zabezpieczonymi podczas przeszukań, a także możliwości ich zgodnego z prawem przechowywania na potrzeby śledztwa.

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Śledztwo trwa

W lutym Andrew został zatrzymany pod zarzutem niewłaściwego postępowania na stanowisku publicznym. Policja podejrzewała go o przekazywanie poufnych dokumentów rządowych zmarłemu skazanemu przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi w okresie, gdy Andrew był przedstawicielem handlowym Wielkiej Brytanii w latach 2001–2011.

Andrew nie usłyszał zarzutów. Zaprzeczał wszelkim nieprawidłowościom w związku z Epsteinem i oświadczył, że żałuje ich przyjaźni. Policja Doliny Tamizy poinformowała, że trwa postępowanie karne wszczęte po ujawnieniu przez Departament Sprawiedliwości USA milionów dokumentów związanych z Epsteinem.

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