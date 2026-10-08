В Великобритании полиция заявила, что ордера на обыски имущества, связанного с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, младшим братом короля Карла, были выданы неправильно и должны быть отменены. Речь идет об обысках, проведенных в Сандрингеме на востоке Англии и в Виндзоре.

Ошибка при выдаче ордеров

Как сообщает Dawn, Эндрю подал заявление об отмене ордеров. Полиция долины Темзы признала, что первоначальное решение суда выдать их на основании конкретной нормы законодательства было ошибочным.

Правоохранители отметили, что продолжаются юридические процедуры относительно дальнейшего обращения с материалами, изъятыми во время обысков, а также возможности законно хранить их для нужд расследования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование продолжается

В феврале Эндрю задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной должности. Полиция подозревала его в передаче конфиденциальных правительственных документов покойному осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну в период, когда Эндрю был торговым представителем Великобритании в 2001–2011 годах.

Обвинения Эндрю не предъявляли. Он отрицал какие-либо неправомерные действия в связи с Эпштейном и заявлял, что сожалеет об их дружбе. Полиция долины Темзы сообщила, что уголовное расследование, начатое после обнародования Министерством юстиции США миллионов документов, связанных с Эпштейном, продолжается.

Читай нас в