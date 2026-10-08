Британська поліція визнала помилковими ордери на обшуки майна, пов’язаного з Ендрю — Dawn

У Великій Британії поліція заявила, що ордери на обшуки майна, пов’язаного з молодшим братом короля Чарльза Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, були надані неправильно та мають бути скасовані. Йдеться про обшуки, проведені в Сандрінгемі на сході Англії та у Віндзорі.

Помилка під час видачі ордерів

Як повідомляє Dawn, Ендрю звернувся із заявою про скасування ордерів. Поліція долини Темзи визнала, що початкове рішення суду видати їх за конкретною нормою законодавства було помилковим.

Правоохоронці зазначили, що тривають юридичні процедури щодо подальшого поводження з матеріалами, вилученими під час обшуків, а також можливості законно зберігати їх для потреб розслідування.

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Розслідування триває

У лютому Ендрю затримали за підозрою в неналежній поведінці на державній посаді. Поліція підозрювала його в переданні конфіденційних урядових документів покійному засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну в період, коли Ендрю був торговим представником Великої Британії у 2001–2011 роках.

Обвинувачень Ендрю не висували. Він заперечував будь-які неправомірні дії у зв’язку з Епштейном і заявляв, що шкодує про їхню дружбу. Поліція долини Темзи повідомила, що кримінальне розслідування, розпочате після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів, пов’язаних з Епштейном, триває.

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