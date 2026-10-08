W Grecji sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że potencjalne groźby Iranu nie ograniczają amerykańskich operacji wojskowych w Europie ani na terytorium NATO. Według niego Stany Zjednoczone zachowują możliwość podejmowania wszelkich niezbędnych działań wobec Iranu. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie Rubio

Rubio odpowiedział na pytania podczas wyjazdu z Grecji do Portugalii, która była ostatnim przystankiem jego europejskiej podróży. Zaznaczył, że nie ma działań przeciwko Iranowi, których USA nie mogłyby podjąć z powodu możliwych zagrożeń.

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Przerzut bombowców

Pod koniec września Pentagon przerzucił wszystkie amerykańskie bombowce z bazy lotniczej RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire do baz w USA. Stało się to po ostrzeżeniu bezpieczeństwa związanym z podejrzanymi samochodami.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że istnieją „poważne przesłanki” możliwego udziału Iranu w incydencie. Teheran odrzucił te oskarżenia. Prezydent USA Donald Trump również przyznał, że przerzut był spowodowany nieokreślonymi zagrożeniami.

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