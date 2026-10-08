В Греции государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что потенциальные угрозы Ирана не ограничивают американские военные операции в Европе или на территории НАТО. По его словам, Соединенные Штаты сохраняют возможность предпринимать все необходимые действия в отношении Ирана. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление Рубио

Рубио ответил на вопросы во время отъезда из Греции в Португалию, которая была последней остановкой его европейского турне. Он отметил, что нет действий против Ирана, которые США не могли бы осуществить из-за возможных угроз.

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Передислокация бомбардировщиков

В конце сентября Пентагон передислоцировал все американские бомбардировщики с авиабазы RAF Fairford в графстве Глостершир на базы в США. Это произошло после предупреждения безопасности, связанного с подозрительными автомобилями.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернгем заявил о «весомых признаках» возможной причастности Ирана к инциденту. Тегеран отверг эти обвинения. Президент США Дональд Трамп также признал, что передислокация была вызвана неопределенными угрозами.

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