Госсекретарь Рубио заявил, что США не ограничены угрозами Ирана — Anadolu Agency
В Греции государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что потенциальные угрозы Ирана не ограничивают американские военные операции в Европе или на территории НАТО. По его словам, Соединенные Штаты сохраняют возможность предпринимать все необходимые действия в отношении Ирана. Об этом сообщает Anadolu Agency.
Заявление Рубио
Рубио ответил на вопросы во время отъезда из Греции в Португалию, которая была последней остановкой его европейского турне. Он отметил, что нет действий против Ирана, которые США не могли бы осуществить из-за возможных угроз.
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Передислокация бомбардировщиков
В конце сентября Пентагон передислоцировал все американские бомбардировщики с авиабазы RAF Fairford в графстве Глостершир на базы в США. Это произошло после предупреждения безопасности, связанного с подозрительными автомобилями.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернгем заявил о «весомых признаках» возможной причастности Ирана к инциденту. Тегеран отверг эти обвинения. Президент США Дональд Трамп также признал, что передислокация была вызвана неопределенными угрозами.