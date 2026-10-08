Держсекретар Рубіо заявив, що США не обмежені погрозами Ірану — Anadolu Agency

У Греції державний секретар США Марко Рубіо заявив, що потенційні погрози Ірану не обмежують американські військові операції в Європі або на території НАТО. За його словами, Сполучені Штати зберігають можливість здійснювати всі необхідні дії щодо Ірану. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява Рубіо

Рубіо відповів на запитання під час від’їзду з Греції до Португалії, яка була останньою зупинкою його європейського турне. Він зазначив, що немає дій проти Ірану, яких США не могли б здійснити через можливі загрози.

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Передислокація бомбардувальників

Наприкінці вересня Пентагон передислокував усі американські бомбардувальники з авіабази RAF Fairford у графстві Глостершир до баз у США. Це сталося після безпекового попередження, пов’язаного з підозрілими автомобілями.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернгем заявив про «вагомі ознаки» можливої причетності Ірану до інциденту. Тегеран відкинув ці звинувачення. Президент США Дональд Трамп також визнав, що передислокацію спричинили невизначені погрози.

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