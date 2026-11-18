18 listopada izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie operacji wojskowej w trzech rejonach centralnej części Strefy Gazy w pobliżu tak zwanej żółtej linii. Na czas operacji mają zostać zamknięte odcinki drogi Salah ad-Din, informuje Anadolu Agency.

Operacja w trzech rejonach

Koordynator Działań Rządu Izraela na Terytoriach Palestyńskich COGAT poinformował, że operacja jest prowadzona w rejonach o numerach 660, 661 i 666. Strona izraelska oświadczyła, że jej celem jest infrastruktura, którą nazywa terrorystyczną.

COGAT wezwał Palestyńczyków, aby nie zbliżali się do tych rejonów do czasu oficjalnego komunikatu przedstawiciela izraelskiej armii o zakończeniu operacji. Nie ujawniono szczegółów dotyczących charakteru ani spodziewanego czasu trwania operacji.

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Reżim zawieszenia broni

Reżim zawieszenia broni w Strefie Gazy wszedł w życie 10 października 2025 roku w ramach pierwszego etapu planu prezydenta USA Donalda Trumpa. W ramach tego etapu izraelskie wojska wycofały się do tak zwanej żółtej linii wewnątrz enklawy.

Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od początku obowiązywania rozejmu w wyniku izraelskich naruszeń zginęło 1650 Palestyńczyków, a kolejnych 5975 zostało rannych. Anadolu Agency zaznacza również, że Izrael nadal okupuje około 70% terytorium Strefy Gazy.

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