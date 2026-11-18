18 ноября израильская армия объявила о начале военной операции в трех районах центральной части Сектора Газа вблизи так называемой желтой линии. На время операции должны закрыть участки дороги Салах ад-Дин, сообщает Anadolu Agency.

Операция в трех районах

Координатор действий правительства Израиля на палестинских территориях COGAT сообщил, что операция проводится в районах под номерами 660, 661 и 666. Израильская сторона заявила, что ее целью является инфраструктура, которую она называет террористической.

COGAT призвал палестинцев не приближаться к этим районам до официального сообщения представителя израильской армии о завершении операции. Подробности относительно характера и ожидаемой продолжительности операции не разглашались.

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Режим прекращения огня

Режим прекращения огня в Секторе Газа вступил в силу 10 октября 2025 года в рамках первого этапа плана президента США Дональда Трампа. В рамках этого этапа израильские войска отошли к так называемой желтой линии внутри анклава.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала действия перемирия в результате израильских нарушений погибли 1650 палестинцев, еще 5975 получили ранения. Anadolu Agency также отмечает, что Израиль продолжает оккупировать около 70% территории Сектора Газа.

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