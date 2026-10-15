Trybunał Konstytucyjny RPA uwzględnił pozew ANC przeciwko Komisji Wyborczej Republiki Południowej Afryki (IEC) i nakazał umieścić 181 kandydatów partii na kartach do głosowania w wyborach samorządowych 4 listopada. Jak informuje TimesLIVE, kandydaci ANC zostali wcześniej niedopuszczeni do udziału w wyborach w sześciu gminach.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Nakaz sądowy ogłosił w czwartek sędzia Rammaka Mathopo. Decyzję poparła większość sędziów. ANC zaskarżył orzeczenie Sądu Wyborczego, który wcześniej oddalił odwołanie partii od decyzji IEC o nieprzyjęciu jej nominacji do udziału w wyborach w sześciu gminach.

Według Mathopo uzasadnienie decyzji Trybunału Konstytucyjnego zostanie opublikowane później.

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Powód wykluczenia z list

IEC nie dopuściła kandydatów ANC, ponieważ po wprowadzeniu ich danych do internetowego systemu zgłaszania kandydatur partia nie kliknęła przycisku ostatecznego przesłania przed upływem wyznaczonego terminu. Dotyczyło to 181 kandydatów ANC.

Łącznie do systemu wprowadzono dane 2274 kandydatów różnych partii, jednak nie zostały one ostatecznie przesłane przed upływem terminu, co spowodowało ich wykluczenie z procesu wyborczego.

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