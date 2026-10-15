Конституционный суд ЮАР удовлетворил иск ANC против Избирательной комиссии Южной Африки (IEC) и постановил включить 181 кандидата партии в бюллетени на муниципальных выборах 4 ноября. Как сообщает TimesLIVE, кандидаты ANC ранее были отстранены от участия в выборах в шести муниципалитетах.

Решение Конституционного суда

Судебное постановление в четверг огласил судья Раммака Матхопо. Решение поддержало большинство судей. ANC обжаловал постановление Избирательного суда, который ранее отклонил апелляцию партии на решение IEC не принимать ее номинации для участия в выборах в шести муниципалитетах.

По словам Матхопо, обоснование решения Конституционного суда будет опубликовано позднее.

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Причина исключения из списков

IEC не допустила кандидатов ANC, поскольку после загрузки их данных в онлайн-систему выдвижения кандидатур партия не нажала кнопку окончательной подачи до истечения установленного срока. Это касалось 181 кандидата ANC.

Всего в систему были внесены данные 2274 кандидатов от различных партий, однако они не были окончательно поданы до дедлайна, что привело к их исключению из избирательного процесса.

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