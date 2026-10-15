Конституційний суд ПАР дозволив 181 кандидату ANC балотуватися — TimesLIVE

Конституційний суд ПАР задовольнив позов ANC проти Виборчої комісії Південної Африки (IEC) та постановив включити 181 кандидата партії до бюлетенів на муніципальних виборах 4 листопада. Як повідомляє TimesLIVE, кандидатів ANC раніше не допустили до участі у виборах у шести муніципалітетах.

Рішення Конституційного суду

Судовий наказ у четвер оголосив суддя Раммака Матхопо. Рішення підтримала більшість суддів. ANC оскаржував постанову Виборчого суду, який перед тим відхилив апеляцію партії на рішення IEC не приймати її номінації для участі у виборах у шести муніципалітетах.

За словами Матхопо, обґрунтування рішення Конституційного суду буде оприлюднено пізніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Причина виключення зі списків

IEC не допустила кандидатів ANC, оскільки після завантаження їхніх даних до онлайн-системи висування кандидатур партія не натиснула кнопку остаточного подання до завершення встановленого терміну. Це стосувалося 181 кандидата ANC.

Загалом у системі були внесені дані 2 274 кандидатів від різних партій, однак їх не подали остаточно до дедлайну, через що їх виключили з виборчого процесу.

Читай нас у