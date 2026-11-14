Policja w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowała o ujawnieniu grupy, która rekrutowała ludzi do otwierania rachunków bankowych i portfeli cyfrowych, a następnie przejmowała nad nimi kontrolę. Według organów ścigania konta te były wykorzystywane w schemacie oszustw inwestycyjnych oraz do przekazywania środków uzyskanych w wyniku oszustw.

Schemat z wykorzystaniem cudzych danych do kont

Jak informuje The National, operację przeprowadził Generalny Departament Dochodzeń Kryminalnych policji w Dubaju. Według policji członkowie sieci oferowali wynagrodzenie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w zamian za dane dostępowe do kont bankowych.

Po przekazaniu danych logowania i innych informacji członkowie grupy uzyskiwali dostęp do kont i przeprowadzali za ich pośrednictwem podejrzane transakcje finansowe. Wykorzystanie kont zarejestrowanych na inne osoby miało ukryć rzeczywistych odbiorców środków oraz utrudnić śledzenie ich pochodzenia i przepływu.

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Ostrzeżenie dla posiadaczy kont

Policja poinformowała, że wykryła sieć dzięki gromadzeniu informacji wywiadowczych, po czym jej członkowie zostali zatrzymani. Organy ścigania ostrzegły, że osoby pozwalające innym korzystać ze swoich rachunków bankowych lub portfeli cyfrowych mogą ponieść konsekwencje prawne, w tym jeśli takie konta zostaną wykorzystane do oszustwa lub prania pieniędzy.

Wezwano społeczeństwo do ostrożnego traktowania ofert łatwego zarobku za otwarcie konta lub przekazanie informacji bankowych. Podejrzane oferty finansowe można zgłaszać za pośrednictwem usługi Police Eye, platformy eCrime, strony internetowej lub aplikacji policji w Dubaju albo centrum kontaktowego pod numerem 901.

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