Полиция Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах сообщила о раскрытии группы, которая вербовала людей для открытия банковских счетов и цифровых кошельков, а затем получала контроль над ними. По данным правоохранителей, эти счета использовались в схеме инвестиционного мошенничества и для перевода средств, полученных в результате мошеннических действий.

Схема с чужими учётными данными

Как сообщает The National, операцию провёл Генеральный департамент уголовных расследований полиции Дубая. По данным полиции, участники сети предлагали финансово уязвимым людям вознаграждение в обмен на учётные данные банковских счетов.

После передачи логинов и других данных члены группы получали доступ к счетам и проводили через них подозрительные финансовые операции. Использование счетов, зарегистрированных на других лиц, должно было скрыть настоящих получателей средств и затруднить отслеживание их происхождения и движения.

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Предупреждение для владельцев счетов

Полиция сообщила, что выявила сеть благодаря сбору разведывательной информации, после чего её участников задержали. Правоохранители предупредили, что люди, позволяющие другим пользоваться своими банковскими счетами или цифровыми кошельками, могут столкнуться с юридическими последствиями, в том числе если такие счета будут использованы для мошенничества или отмывания денег.

Общественность призвали с осторожностью относиться к предложениям лёгкого заработка за открытие счёта или передачу банковской информации. О подозрительных финансовых предложениях можно сообщать через сервис Police Eye, платформу eCrime, сайт или приложение полиции Дубая либо контактный центр по номеру 901.

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