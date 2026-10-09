Rozpoczęcie procesu 65-letniego lekarza Vincenta Browna w londyńskim sądzie karnym Old Bailey wstępnie wyznaczono na 4 października 2027 roku. Jest on oskarżony o przestępstwa związane z ludobójstwem w Rwandzie w 1994 roku, informuje BBC News.

Zarzuty w sprawie

Brown, wcześniej znany jako Vincent Bajinya, jest pierwszą osobą w Wielkiej Brytanii oskarżoną w sprawie związanej z ludobójstwem w Rwandzie. Mieszka w dzielnicy Islington na północy Londynu.

Postawiono mu jeden zarzut pomocnictwa w ludobójstwie oraz sześć zarzutów pomocnictwa w zabójstwach jako zbrodniach przeciwko ludzkości. Śledczy twierdzą, że Brown mógł zabijać, kierować zabójstwami lub zachęcać do zabijania przedstawicieli grupy etnicznej Tutsi.

Według oskarżenia między 6 a 13 kwietnia 1994 roku był on zamieszany w sześć zabójstw. Brown zaprzecza popełnieniu przestępstw i wskazał, że nie przyzna się do winy, jednak formalnie nie złożył jeszcze oświadczenia w sprawie winy.

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Przebieg rozpraw

Podczas posiedzenia przedprocesowego sędzia Cheema-Grubb określiła orientacyjny czas trwania procesu na od ośmiu do 12 tygodni. Kolejne posiedzenie dotyczące oświadczenia w sprawie winy i organizacji postępowania wyznaczono na 15 stycznia.

Brown uczestniczył w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo z więzienia Belmarsh. Sąd usłyszał również, że warunek zwolnienia za kaucją w wysokości 100 tys. funtów szterlingów, ustalony wcześniej w październiku, nadal nie został spełniony.

Podczas ludobójstwa w Rwandzie, które trwało 100 dni w 1994 roku, zginęło szacunkowo około 800 tys. Tutsi i politycznie umiarkowanych Hutu. Prokurator Bill Emlyn Jones określił te wydarzenia jako najbardziej niszczycielską falę masowych zabójstw we współczesnej historii.

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