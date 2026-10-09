У Лондоні процес у справі про геноцид у Руанді почнеться 2027 року — BBC News

У лондонському кримінальному суді Олд-Бейлі попередньо призначили на 4 жовтня 2027 року початок процесу над 65-річним лікарем Вінсентом Брауном. Його обвинувачують у злочинах, пов’язаних із геноцидом у Руанді 1994 року, повідомляє BBC News.

Обвинувачення у справі

Браун, раніше відомий як Вінсент Баджінья, є першим у Великій Британії обвинуваченим у справі, пов’язаній із геноцидом у Руанді. Він проживає в районі Ізлінгтон на півночі Лондона.

Йому висунули один пункт обвинувачення у пособництві геноциду та шість пунктів щодо пособництва вбивствам як злочинам проти людяності. Слідство стверджує, що Браун міг убивати, керувати або заохочувати вбивства представників етнічної групи тутсі.

За версією обвинувачення, у період із 6 до 13 квітня 1994 року він був причетний до шести вбивств. Браун заперечує правопорушення, вказав, що не визнаватиме вини, однак формального визнання вини ще не робив.

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Перебіг слухань

На досудовому слуханні суддя Чіма-Грабб визначила орієнтовну тривалість процесу від восьми до 12 тижнів. Наступне слухання щодо визнання вини та організації розгляду справи призначили на 15 січня.

Браун долучився до засідання відеозв’язком із в’язниці Белмарш. Суд також почув, що умову застави на суму 100 тисяч фунтів стерлінгів, встановлену раніше в жовтні, досі не виконано.

Під час геноциду в Руанді, який тривав 100 днів у 1994 році, загинули, за оцінками, близько 800 тисяч тутсі та політично поміркованих хуту. Прокурор Білл Емлін Джонс охарактеризував ті події як найруйнівнішу хвилю масових убивств у сучасній історії.

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