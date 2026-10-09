Процесс в Лондоне по делу о геноциде в Руанде начнется в 2027 году — BBC News
Начало процесса над 65-летним врачом Винсентом Брауном в лондонском уголовном суде Олд-Бейли предварительно назначили на 4 октября 2027 года. Его обвиняют в преступлениях, связанных с геноцидом в Руанде в 1994 году, сообщает BBC News.
Обвинения по делу
Браун, ранее известный как Винсент Баджинья, стал первым в Великобритании обвиняемым по делу, связанному с геноцидом в Руанде. Он проживает в районе Ислингтон на севере Лондона.
Ему предъявили один пункт обвинения в пособничестве геноциду и шесть пунктов в пособничестве убийствам как преступлениям против человечности. Следствие утверждает, что Браун мог убивать, руководить убийствами или поощрять убийства представителей этнической группы тутси.
По версии обвинения, в период с 6 по 13 апреля 1994 года он был причастен к шести убийствам. Браун отрицает правонарушения и заявил, что не будет признавать вину, однако формально он еще не заявил о своей позиции по обвинению.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Ход слушаний
На досудебном слушании судья Чима-Грабб определила ориентировочную продолжительность процесса от восьми до 12 недель. Следующее слушание по вопросу признания вины и организации рассмотрения дела назначили на 15 января.
Браун подключился к заседанию по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Суд также заслушал, что условие освобождения под залог в размере 100 тысяч фунтов стерлингов, установленное ранее в октябре, до сих пор не выполнено.
Во время геноцида в Руанде, который продолжался 100 дней в 1994 году, по оценкам, погибли около 800 тысяч тутси и политически умеренных хуту. Прокурор Билл Эмлин Джонс охарактеризовал те события как наиболее разрушительную волну массовых убийств в современной истории.