伦敦刑事法院老贝利法庭初步定于2027年10月4日开庭审理65岁医生文森特·布朗一案。他被控犯有与1994年卢旺达种族灭绝有关的罪行，BBC News报道。

案件指控

布朗此前名为文森特·巴金亚，是英国首名因与卢旺达种族灭绝有关案件而被起诉的人。他居住在伦敦北部的伊斯灵顿地区。

他面临一项协助和教唆种族灭绝罪指控，以及六项协助和教唆谋杀、构成危害人类罪的指控。调查人员称，布朗可能杀害、指挥或鼓励杀害图西族成员。

检方称，1994年4月6日至13日期间，他涉嫌参与六起杀人事件。布朗否认违法行为，并表示不会认罪，但尚未正式作出答辩。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

听证进程

在庭前听证会上，奇玛-格拉布法官预计审判将持续8至12周。下一次有关答辩和案件管理的听证会定于1月15日举行。

布朗通过视频连线从贝尔马什监狱参加了听证会。法庭还获悉，10月早些时候设定的10万英镑保释条件至今仍未满足。

在1994年持续100天的卢旺达种族灭绝期间，估计约有80万名图西族人和政治立场温和的胡图族人遇害。检察官比尔·埃姆林·琼斯将这些事件称为现代史上最具破坏性的大规模屠杀浪潮。

关注我们在