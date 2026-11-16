W Pusanie w Korei Południowej policja zatrzymała około 20-letniego obywatela Rosji, podejrzanego o zatrzymanie pociągu metra za pomocą dźwigni awaryjnej, a następnie o kradzież samochodu. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na policję.

Zatrzymanie pociągu

Według komisariatu policji w Busanjin mężczyzna pracuje na statku zacumowanym w Pusanie. Jest podejrzany o kradzież samochodu, odmowę poddania się badaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz naruszenie ustawy o bezpieczeństwie transportu kolejowego.

Jak twierdzi policja, około godziny 23:25 w czwartek mężczyzna użył dźwigni awaryjnej w wagonie pociągu pierwszej linii metra w Pusanie w pobliżu stacji Dongmae, przez co pociąg się zatrzymał.

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Skradziony samochód

Następnie podejrzany, według organów ścigania, ukradł niezamknięty samochód z parkingu pobliskiej straży pożarnej. Przejechał nim około 14 kilometrów do dzielnicy Busanjin-gu.

Policja zatrzymała mężczyznę wcześnie rano w piątek po zgłoszeniu o możliwym prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. Według organów ścigania odmówił on poddania się badaniu na zawartość alkoholu. Po zakończeniu śledztwa sprawa ma zostać przekazana prokuratorom.

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