Od wybuchów do nowego porozumienia: czy Stany Zjednoczone i Rosja mogą wznowić projekt „Północne Strumienie”?

Rosyjski gaz, który przed wybuchem wojny na pełną skalę stanowił jeden z filarów europejskiego sektora energetycznego, ponownie znalazł się w agendzie rozmów między Moskwą a Waszyngtonem. Jak donosi agencja Reuters, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji omawiają możliwość zaangażowania inwestora z USA w projekt „Północny Strumień”.

Jednak przywrócenie dostaw rosyjskiego gazu do Europy przez Morze Bałtyckie jest znacznie trudniejsze niż osiągnięcie porozumienia między Waszyngtonem a Moskwą. Trzy z czterech odcinków „Północnego Strumienia” zostały uszkodzone w wyniku wybuchów, gazociągi objęte są sankcjami, UE już na mocy prawa rezygnuje z rosyjskiego gazu, a Niemcy na razie nie zamierzają zezwolić na ich ponowne uruchomienie.

UA.News opowiada o tym, co pozostało z „Północnego Strumienia”, kogo podejrzewa się o jego wysadzenie, dlaczego amerykański kapitał może potrzebować rosyjskich gazociągów oraz co musi się zmienić, aby gaz z Rosji znów trafiał bezpośrednio do Niemiec.

USA i Rosja ponownie poruszają temat „Północnego Strumienia” przy stole negocjacyjnym

Obecne negocjacje dotyczące „Północnego Strumienia” toczą się w znacznie szerszym kontekście ewentualnej współpracy gospodarczej między USA a Rosją. Według agencji Reuters specjalny przedstawiciel USA Jared Kushner oraz szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kirill Dmitriev spotykali się w ostatnich tygodniach w Moskwie i Nowym Jorku.

Nie wiadomo, na ile szczegółowo strony rozmawiały właśnie o gazociągach. Źródła agencji twierdzą, że kwestia „Północnego Strumienia” pozostaje w porządku obrad. Przedstawiciel Białego Domu stwierdził jednocześnie, że w ostatnim czasie nie odbywały się żadne odrębne rozmowy dotyczące gazociągów.

Potencjalny schemat wygląda mniej więcej tak: amerykański inwestor otrzymuje udział w projekcie, a w przypadku zakończenia wojny i wznowienia dostaw – część dochodów z transportu rosyjskiego gazu do Europy.

Dla Moskwy mogłoby to stać się sposobem na przywrócenie do życia aktywów, które obecnie są zablokowane jednocześnie fizycznie, prawnie i politycznie. Dla amerykańskiego kapitału – szansą na zarobek dzięki potencjalnemu wznowieniu handlu energetycznego Rosji z największym rynkiem europejskim.

Kushner promował wcześniej koncepcję tzw. „prosperity agreements” – porozumień gospodarczych, które mają tworzyć finansowe bodźce do utrzymania pokoju. W tej logice wznowienie handlu surowcami energetycznymi może stać się jednym z elementów przyszłej powojennej architektury.

Istnieje jednak zasadniczy problem: Stany Zjednoczone i Rosja nie są w stanie samodzielnie rozstrzygnąć losu „Północnego Strumienia”. Gazociągi kończą się w Niemczech, a ich eksploatacja podlega przepisom UE. Dlatego nawet ewentualne porozumienie Waszyngtonu z Moskwą nie będzie jeszcze oznaczało powrotu rosyjskiego gazu do Europy.

Co pozostało z „Północnych Strumieni” po wybuchach

Do 2022 roku system „Północnych Strumieni” stanowił największą bezpośrednią trasę dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. W rzeczywistości nie chodzi o jeden rurociąg, ale o cztery równoległe odgałęzienia. Dwa z nich wchodzą w skład „Północnego Strumienia-1”, a pozostałe dwa – w skład „Północnego Strumienia-2”.

Łączna moc projektowa obu systemów wynosiła około 110 mld metrów sześciennych gazu rocznie — po około 55 mld dla każdego gazociągu.

„Północny Strumień-1” rozpoczął działalność w 2011 roku i w ciągu następnej dekady stał się jednym z kluczowych szlaków dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

Drugi gazociąg miał w praktyce podwoić te możliwości. „Północny Strumień-2”, o długości ponad 1,2 tysiąca kilometrów, poprowadzono dnem Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. Przepustowość jego dwóch odgałęzień miała wynieść dodatkowe 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Jeszcze na długo przed wybuchem wojny na pełną skalę projekt ten wywołał poważne kontrowersje. Ukraina sprzeciwiała się mu ze względu na ryzyko utraty tranzytu przez ukraiński system przesyłowy gazu, Polska postrzegała gazociąg jako zagrożenie dla bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone rozszerzały sankcje wobec „Północnego Strumienia-2”.

Budowę zakończono w 2021 roku, jednak eksploatacja komercyjna nigdy się nie rozpoczęła. Po uznaniu przez Rosję tzw. „DNR” i „LNR” w lutym 2022 roku Berlin wstrzymał proces certyfikacji gazociągu. Jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji ówczesny prezydent USA Joe Biden ostrzegał przed wstrzymaniem projektu „Północny Strumień 2”, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę.

26 września 2022 r. sytuacja uległa ostatecznej zmianie. Na Morzu Bałtyckim, w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm, doszło do potężnych podwodnych wybuchów. Uszkodziły one obie linie „Północnego Strumienia-1” oraz jedną z dwóch linii „Północnego Strumienia-2”.

W ten sposób z czterech odcinków systemu nienaruszony pozostał tylko jeden – drugi odcinek „Północnego Strumienia-2”. Właśnie dlatego teoretycznie nie ma potrzeby całkowitej odbudowy systemu w celu wznowienia choćby części dostaw. Jednak jeden fizycznie nienaruszony rurociąg nie oznacza jeszcze, że można po prostu zacząć dostarczać przez niego gaz.

„Północny Strumień-2” nigdy nie uzyskał certyfikatu dopuszczającego do eksploatacji komercyjnej, a po 2022 roku do problemów regulacyjnych doszły sankcje oraz faktyczne odejście Europy od starego modelu zależności energetycznej od Rosji.

Kto wysadził „Północne Prądy” i na jakim etapie jest obecnie postępowanie karne

Kwestia tego, kto stał za wybuchami z 26 września 2022 roku, do dziś nie została ostatecznie wyjaśniona. W ciągu czterech lat śledztwa w sprawie wysadzenia „Północnych Strumieni” przeszliśmy drogę od licznych hipotez dotyczących potencjalnych organizatorów do konkretnej jachtu, grupy nurków, międzynarodowych nakazów aresztowania i postępowania karnego w Niemczech.

Niemcy, Dania i Szwecja wszczęły własne śledztwa po sabotażu. Dość szybko śledczy ustalili najważniejsze: uszkodzenia gazociągów nie były przypadkowe.

Duńskie organy ścigania po zbadaniu miejsca wybuchów doszły do wniosku, że chodziło o celowy akt sabotażu. Jednak w lutym 2024 roku Dania umorzyła własne śledztwo karne. Po złożonym śledztwie organy ścigania uznały, że w kraju nie ma wystarczających podstaw do dalszego postępowania karnego.

Praktycznie w tym samym czasie Szwecja zamknęła własną sprawę. Tamtejscy śledczy przeprowadzili oględziny miejsca wybuchów, przeanalizowali ruch dużej liczby statków i przeprowadzili przesłuchania, ale nie znaleźli wystarczających podstaw do kontynuowania sprawy w ramach szwedzkiej jurysdykcji. Część zgromadzonych materiałów przekazano Niemcom.

To właśnie niemieckie śledztwo ostatecznie posunęło się najdalej. Według wersji niemieckich śledczych grupa dywersyjna korzystała z jachtu „Andromeda”, wynajętego na podstawie sfałszowanych dokumentów. Na pokładzie jachtu grupa dotarła do obszaru Morza Bałtyckiego, gdzie nurkowie rzekomo zainstalowali ładunki wybuchowe na gazociągach.

W centrum śledztwa znaleźli się obywatele Ukrainy. Jednym z głównych oskarżonych został Siergiej K. Został zatrzymany we Włoszech w 2025 roku, a następnie przekazany Niemcom. Niemiecka prokuratura uważa go za jednego z uczestników operacji. Sam Siergiej K. zaprzecza swojemu udziałowi w wysadzeniu gazociągów.

Teraz sprawa wkracza w nową fazę. Pierwsze przesłuchania w sprawie Siergieja K. mają się rozpocząć w Hamburgu już 14 października 2026 roku. Obecnie zaplanowano serię rozpraw sądowych, a sam proces może trwać kilka miesięcy.

Kolejną osobą objętą niemieckim śledztwem jest ukraiński nurek Włodzimierz Żurawlow. Śledczy uważają, że mógł on należeć do tej samej grupy i bezpośrednio uczestniczyć w nurkowaniach mających na celu umieszczenie ładunków wybuchowych.

Jednak nawet pojawienie się konkretnych oskarżonych nie daje ostatecznej odpowiedzi na główne pytanie – kto dokładnie zorganizował tę operację. Obecność obywateli Ukrainy wśród podejrzanych sama w sobie nie dowodzi udziału państwa ukraińskiego. Hipotezę o możliwym powiązaniu operacji z ukraińskimi strukturami państwowymi musi jeszcze ocenić sąd, podczas gdy strona ukraińska zaprzeczała udziałowi w sabotażu.

Jedna ocalała rura nie wystarczy do przywrócenia dostaw rosyjskiego gazu

Nawet jeśli druga linia „Północnego Strumienia 2” pozostaje fizycznie zdatna do użytku, po prostu „otwarcie zaworu” jest dziś niemożliwe. Przede wszystkim gazociąg nigdy nie uzyskał ostatecznego zezwolenia na komercyjną eksploatację w Niemczech. Proces jego certyfikacji został wstrzymany jeszcze przed wybuchem wojny na pełną skalę.

Od tego momentu problemy prawne tylko się nawarstwiały. Unia Europejska wprowadziła odrębny zakaz transakcji związanych z „Północnym strumieniem-1” i „Północnym strumieniem-2”. Oznacza to, że w ramach obowiązującego systemu sankcji nie można wznowić komercyjnej eksploatacji gazociągów.

Dlatego potencjalne pojawienie się amerykańskiego inwestora samo w sobie nie rozwiąże problemu. Waszyngton może złagodzić lub znieść własne ograniczenia, ale decyzje amerykańskie nie znoszą sankcji Unii Europejskiej.

Ponadto każde ponowne uruchomienie będzie wymagało zgody Niemiec. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii poinformowało wcześniej, że kraj ten znalazł już alternatywne źródła dostaw. Wznowienie pracy gazociągów wymagałoby zgody rządu federalnego, a obecny rząd tego nie chce.

Osobno trzeba będzie sprawdzić stan techniczny systemu po kilku latach przestoju. A jeśli strony będą chciały przywrócić nie tylko jedną ocalałą linię, ale znaczną część dawnej przepustowości, pojawi się znacznie trudniejsza kwestia — naprawa odcinków uszkodzonych w wyniku wybuchów.

Dlatego nawet przy sprzyjającym scenariuszu politycznym przywrócenie „Północnych Strumieni” do dawnej skali nie może nastąpić natychmiast.

Europa już na drodze prawnej rezygnuje z rosyjskiego gazu

Największa przeszkoda dla przywrócenia „Północnego Strumienia” nie leży dziś w ogóle na dnie Morza Bałtyckiego. Unia Europejska przekształciła już rezygnację z rosyjskiego gazu z celu politycznego w normę prawną.

W styczniu 2026 roku Rada UE ostatecznie zatwierdziła rozporządzenie w sprawie stopniowego zakazu importu rosyjskiego gazu rurociągowego oraz skroplonego gazu ziemnego. W przypadku starszych umów przewidziano okres przejściowy. Jednak w przypadku umów długoterminowych import rosyjskiego LNG ma zostać wstrzymany od 1 stycznia 2027 roku.

Zasadniczo zmienia to dyskusję wokół „Północnego Strumienia”. Jeszcze kilka lat temu Berlinowi teoretycznie wystarczyłoby zmienić decyzję polityczną dotyczącą gazociągu. Teraz wznowienie dostaw rosyjskiego gazu na dużą skalę przez Morze Bałtyckie byłoby sprzeczne z prawodawstwem całej Unii Europejskiej.

Co więcej, nowe przepisy przewidują weryfikację właśnie kraju pochodzenia gazu. Oznacza to, że sama zmiana właściciela gazociągu nie pozwoli na obejście zakazu.

Europa nauczyła się już żyć bez „Północnego Strumienia”

Istnieje jeszcze jeden zasadniczy problem: europejski rynek gazu w 2026 roku w ogóle nie przypomina rynku z 2021 roku. Przed pełną inwazją Rosja zapewniała około 45% importu gazu do Unii Europejskiej. Po 2022 roku zależność ta gwałtownie się zmniejszyła.

Według szacunków UE w 2025 roku rosyjski gaz stanowił już około 13% importu gazu do Unii. Europa nie tylko zastąpiła jednego dostawcę innym. Zmieniła się sama struktura rynku.

Jednym z głównych źródeł gazu przesyłanego rurociągami stała się Norwegia. Jednocześnie gwałtownie wzrosły dostawy skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Już na początku przebudowy rynku Europa zaczęła szukać alternatyw dla rosyjskiego gazu, w szczególności poprzez zwiększenie dostaw LNG. Państwa europejskie równolegle przyspieszyły budowę terminali pływających i stacjonarnych, rozbudowywały infrastrukturę portową oraz możliwości transportu gazu między krajami.

Szczególnie charakterystycznym przykładem stały się Niemcy, które do 2022 roku praktycznie nie posiadały własnej infrastruktury do bezpośredniego odbioru LNG, ale zostały zmuszone do jej stworzenia w niezwykle krótkim czasie.

Ta przebudowa była kosztowna. Gwałtowne ograniczenie dostaw z Rosji spowodowało szok energetyczny, a wysokie ceny szczególnie dotkliwie uderzyły w niemiecki przemysł chemiczny, metalurgiczny i inne gałęzie przemysłu energochłonne.

Właśnie na tym opiera się jeden z głównych argumentów zwolenników powrotu rosyjskiego gazu: tańsza energia mogłaby pomóc w przywróceniu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Jednocześnie jednak Europa przeznaczyła ogromne środki właśnie na to, aby zamknięcie jednej trasy z Rosji nie mogło już spowodować kryzysu energetycznego na dużą skalę. Dlatego „Północny Strumień” nie zajmuje już tej niezastąpionej pozycji, jaką miał na początku lat 2020.

W Niemczech nie ma jednolitego stanowiska w sprawie powrotu rosyjskiego gazu

Najciekawsza walka polityczna wokół „Północnego Prądu” może rozegrać się właśnie w Niemczech. Dla Berlina rosyjski gaz przez dziesięciolecia był nie tylko jednym ze źródeł energii. Stosunkowo tanie paliwo dostarczane rurociągiem stało się istotną częścią modelu gospodarczego niemieckiego przemysłu.

Przed pełną inwazją Niemcy sprowadzały ponad połowę gazu z Rosji. Obecny rząd federalny nie chce powrócić do tego modelu. Jednak w kraju nie ma konsensusu.

Partia „Alternatywa dla Niemiec” opowiada się za wznowieniem zakupów rosyjskich surowców energetycznych. Kirill Dmitriev ma spotkać się z kierownictwem AfD na początku przyszłego roku, a jednym z poruszanych tematów ma być ewentualne wznowienie sprzedaży rosyjskiego gazu do Niemiec.

W obliczu wysokich cen energii argument dotyczący tańszego gazu przesyłanego rurociągiem pozostaje atrakcyjny dla części niemieckiego biznesu i wyborców. Dlatego „Północny Strumień” stopniowo staje się nie tylko kwestią międzynarodową, ale także kwestią polityki wewnętrznej Niemiec.

Polska i kraje bałtyckie nie chcą powrotu do starego modelu gazowego

Nawet zmiana stanowiska Berlina nie oznacza automatycznego poparcia ze strony reszty Europy. Najbardziej zagorzałymi przeciwnikami powrotu rosyjskich zasobów energetycznych pozostają Polska i kraje bałtyckie.

Dla nich „Północny Strumień” już na długo przed rokiem 2022 był przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa.

Krytycy projektu ostrzegali, że bezpośrednia trasa Rosja–Niemcy pozwala Moskwie ominąć kraje tranzytowe Europy Środkowej i Wschodniej, a jednocześnie zwiększa zależność największych gospodarek UE od rosyjskich zasobów.

Problem ten dotyczył bezpośrednio również Ukrainy. Już w trakcie budowy „Północnego Strumienia 2” Kijów sprzeciwiał się tej magistrali ze względu na zagrożenie ograniczenia lub wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez ukraiński system przesyłowy.

Po pełnej inwazji obawy te stały się jednym z głównych argumentów europejskiej polityki energetycznej.

Właśnie dlatego potencjalne porozumienie amerykańsko-rosyjskie może wywołać nowy spór wewnątrz UE: część polityków może mówić o tańszej energii i odbudowie przemysłu, a inna – o powrocie do strategicznej zależności od Moskwy.

Amerykański właściciel nie sprawi, że rosyjski gaz stanie się amerykański

Zaangażowanie inwestora z USA może stanowić centralny element polityczny potencjalnego porozumienia. Udział amerykański pozwoliłby przedstawić ponowne uruchomienie „Północnego Strumienia” nie jako zwykły powrót Europy do umów z „Gazpromem”, ale jako nowy model z zachodnim udziałem finansowym i pewną amerykańską kontrolą.

Nie zmieni to jednak pochodzenia samego gazu. Jeśli będzie on wydobywany w Rosji i dostarczany do UE przez Morze Bałtyckie, pozostanie gazem rosyjskim. Nowe przepisy europejskie przewidują weryfikację kraju, w którym gaz został wydobyty.

Dlatego sama zmiana właściciela gazociągu nie pozwoli automatycznie obejść zakazu. Istnieje też inny problem — skomplikowana struktura własnościowa.

Według danych agencji Reuters 51% udziałów w spółce Nord Stream AG kontroluje rosyjski „Gazprom”. Kolejne około 31% jest podzielone między dwóch niemieckich udziałowców, a pozostała część należy do spółek francuskich i holenderskich.

Niemieccy akcjonariusze, według informacji agencji, chcą zachować swoje udziały nawet w przypadku sprzedaży pakietu „Gazpromu”, aby Berlin nie stracił wpływu na strategiczną infrastrukturę.

Zatem potencjalna transakcja nie polega po prostu na zakupie rosyjskiego gazociągu przez Amerykanów. Będzie ona wymagała przebudowy struktury własnościowej, dostosowania do reżimu sankcji, uzyskania zezwoleń oraz zawarcia przyszłych umów gazowych.

Rosyjski gaz w rzeczywistości nie zniknął całkowicie z Europy

O „powrocie” rosyjskiego gazu można mówić jedynie w sensie warunkowym – nadal dociera on do Unii Europejskiej. Po wstrzymaniu tranzytu przez Ukrainę jedną z głównych tras dostaw rurociągowych pozostał „TurkStream” i jego przedłużenie przez Europę Południowo-Wschodnią.

Ponadto kraje europejskie nadal importowały rosyjski LNG. Według danych Rady UE nawet w 2025 roku rosyjski gaz nadal stanowił około 13% importu gazu do Unii Europejskiej i kosztował ponad 15 mld euro rocznie.

Właśnie dlatego rezygnacja z niego odbywa się stopniowo: część przedsiębiorstw nadal realizuje wcześniej zawarte długoterminowe umowy. Jednak skala obecności rosyjskiej nie jest już porównywalna z tą sprzed wojny.

„Północne Strumienie” zostały stworzone z myślą o transportowaniu łącznie do 110 mld metrów sześciennych gazu rocznie za pomocą obu systemów.

Dlatego ich pełne przywrócenie oznaczałoby nie tylko utrzymanie pozostałych dostaw, ale potencjalną zmianę całego modelu energetycznego, który Europa budowała po 2022 roku.

Co musi się wydarzyć, aby „Północny Strumień” znów zaczął działać

Teoretycznie powrót rosyjskiego gazu przez Morze Bałtyckie jest możliwy. Jedna linia „Północnego Prądu-2” zachowała się fizycznie, a Moskwa nie ukrywa gotowości do wznowienia dostaw.

Jednak między tą techniczną możliwością a rzeczywistymi dostawami stoi cały łańcuch decyzji politycznych, prawnych i technicznych. Przede wszystkim musi zasadniczo zmienić się kontekst polityczny wojny.

Następnie Stany Zjednoczone będą musiały zrewidować własne sankcje. Unia Europejska będzie musiała znieść zakaz transakcji dotyczących „Północnego Ruchu-1” i „Północnego Ruchu-2”. Jeszcze trudniejsze będzie zrewidowanie już przyjętego rozporządzenia dotyczącego całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu.

Niemcy będą musiały osobno zezwolić na korzystanie z gazociągu i rozwiązać kwestię jego certyfikacji. Równolegle konieczne będzie uzgodnienie struktury własnościowej, przeprowadzenie pełnej kontroli technicznej ocalałej infrastruktury oraz ustalenie, kto będzie kupował gaz.

Jeszcze trudniejsze będzie przywrócenie systemu do przedwojennej skali. W tym celu nie wystarczy jedna ocalała linia — konieczne jest naprawienie odcinków uszkodzonych w wyniku wybuchów.

A wszystko to trzeba będzie zrobić w Europie, która przez ostatnie cztery lata wydawała miliardy właśnie po to, by nie być już zależną od tych rurociągów. Dlatego dziś nie chodzi już o to, czy Rosja jest fizycznie w stanie ponownie dostarczać gaz do Niemiec. Przynajmniej częściowo taka możliwość pozostała.

Główne pytanie brzmi: czy sama Europa zechce przywrócić system, od którego konsekwentnie odchodziła przez ostatnie cztery lata. Jak dotąd odpowiedź Brukseli i Berlina jest negatywna. Jednak powrót „Północnego Strumienia” na stół negocjacyjny między USA a Rosją pokazuje, że Moskwa nie zrezygnowała ze swojej głównej karty gazowej.

Obecnie gazociąg można postrzegać nie tylko jako infrastrukturę energetyczną, ale jako potencjalny element znacznie szerszego powojennego porozumienia gospodarczego między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Europą.

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