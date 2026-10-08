从爆炸事件到新协议：美俄能否重启“北溪”项目

在全面战争爆发前曾是欧洲能源体系支柱之一的俄罗斯天然气，再次成为莫斯科与华盛顿谈判的议题。 据路透社报道，美俄双方代表正在讨论让美国投资者参与“北溪”项目的可能性。

但要让俄罗斯天然气经由波罗的海重返欧洲，其难度远大于华盛顿与莫斯科之间达成协议。 “北溪”四条管道中有三条因爆炸受损，这些管道正受到制裁，欧盟已通过立法放弃俄罗斯天然气，而德国目前尚无意允许其恢复运行。

UA.News将为您解析“北溪”管道现存状况、谁被怀疑实施了破坏、美国资本为何可能需要俄罗斯天然气管道，以及需要哪些变化才能让俄罗斯天然气再次直接输往德国。

美国和俄罗斯将“北溪”项目重新提上谈判议程

当前围绕“北溪”的谈判，是在美俄可能开展经济合作的更广泛背景下进行的。 据路透社报道，美国特别代表贾里德·库什纳与俄罗斯直接投资基金主席基里尔·德米特里耶夫在过去几周内先后在莫斯科和纽约举行了会晤。

双方就天然气管道问题讨论了多少细节，目前尚不清楚。该通讯社的消息人士称，“北溪”项目仍列在议程之上。与此同时，白宫发言人表示，近期并未就天然气管道问题进行单独谈判。

潜在的方案大致如下：美国投资者将获得该项目的一部分股权，如果战争结束且供气恢复，还将获得将俄罗斯天然气输往欧洲所产生的部分收入。

对莫斯科而言，这或许能成为重启该资产的途径——该资产目前在物理、法律和政治层面均遭到封锁。对美国资本而言，则是借俄罗斯与欧洲最大市场恢复能源贸易之机获利的良机。

库什纳此前曾倡导所谓“繁荣协议”（prosperity agreements）的概念——即旨在通过经济协议创造财政激励以维护和平。按照这种逻辑，恢复能源贸易可能成为未来战后国际秩序架构的组成部分之一。

然而，存在一个原则性问题：美国和俄罗斯无法单方面决定“北溪”管道的命运。 这些天然气管道终点位于德国，其使用受欧盟法律监管。因此，即使华盛顿与莫斯科达成潜在协议，也并不意味着俄罗斯天然气将重返欧洲。

爆炸后“北溪”管道还剩下什么

截至2022年，“北溪”系统是俄罗斯向德国供应天然气最大的直供路线。实际上，这并非指一条管道，而是四条并行的管道。 其中两条属于“北溪-1”项目，另外两条属于“北溪-2”项目。

这两个系统的总设计输气能力约为每年1100亿立方米——每条管道约550亿立方米。

“北溪-1”于2011年投入运营，并在随后的十年间成为俄罗斯向欧洲供应天然气的关键路线之一。

第二条天然气管道实际上将使这一输送能力翻倍。“北溪-2”全长超过1200公里，沿波罗的海海底从俄罗斯铺设至德国。 其两条管线的年输气能力预计将再增加550亿立方米。

早在全面战争爆发之前，该项目就已引发了激烈争议。 乌克兰因担心失去经由其天然气传输系统的过境运输而反对该项目，波兰则将该管道视为安全威胁，而美国则不断扩大对“北溪-2”的制裁。

该项目于2021年竣工，但商业运营始终未能启动。2022年2月，俄罗斯承认所谓的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”后，柏林方面暂停了该天然气管道的认证程序。 早在全面入侵开始之前，时任美国总统乔·拜登就曾警告称，如果俄罗斯袭击乌克兰，将叫停“北溪-2”项目。

2022年9月26日，局势发生了根本性变化。 在波罗的海丹麦博恩霍尔姆岛附近发生了剧烈的水下爆炸。这些爆炸损坏了“北溪-1”的两条管线以及“北溪-2”的两条管线中的一条。

因此，在该系统的四条管道中，仅剩一条完好无损——即“北溪-2”的第二条管道。正因如此，理论上无需全面修复该系统以恢复哪怕部分供气。 但仅有一条管道在物理上完好无损，并不意味着可以立即通过它开始输送天然气。

“北溪-2”项目从未获得商业运营认证，而2022年后，除监管问题外，还叠加了制裁因素，以及欧洲实际上已放弃了以往对俄罗斯的能源依赖模式。

是谁炸毁了“北溪”管道？刑事案件目前进展如何

关于2022年9月26日爆炸事件幕后黑手的问题，至今仍未最终查清。 在长达四年的“北溪”管道爆炸案调查中，调查方向从关于潜在组织者的多种推测，逐步锁定到一艘特定的游艇、一支潜水员团队、国际逮捕令，以及在德国展开的刑事诉讼。

德国、丹麦和瑞典在破坏事件发生后均启动了各自的调查。调查人员很快确定了关键事实：天然气管道的损坏并非偶然。

丹麦执法部门在勘查爆炸现场后得出结论，这是一起蓄意破坏事件。然而，2024年2月，丹麦终止了其刑事调查。 经过复杂的调查后，执法部门认为该国没有充分理由进行进一步的刑事起诉。

几乎与此同时，瑞典也结案了。当地调查人员曾勘查爆炸现场、分析大量船只的行踪并进行了讯问，但未发现足够依据在瑞典管辖范围内继续推进此案。 部分收集到的证据材料已移交德国。

最终，德国的调查取得了最大进展。 据德国调查人员称，该破坏小组使用了一艘凭伪造文件租用的“仙女座号”（Andromeda）游艇。该小组乘船抵达波罗的海海域，据称潜水员在那里向天然气管道安装了爆炸装置。

调查的焦点集中在乌克兰公民身上。谢尔盖·K. 成为主要嫌疑人之一。他于2025年在意大利被捕，随后被移交至德国。 德国检方认为他是此次行动的参与者之一。谢尔盖·K本人否认与天然气管道爆炸案有关。

目前，该案已进入新阶段。谢尔盖·K.案的首场听证会定于2026年10月14日在汉堡举行。目前已安排了一系列庭审，整个审判过程可能持续数月。

乌克兰潜水员弗拉基米尔·茹拉夫廖夫也成为德国调查的另一名涉案人员。调查人员认为，他可能属于同一团伙，并直接参与了为安装爆炸物而进行的潜水行动。

然而，即便出现了具体的被告，也无法最终解答核心问题——究竟是谁策划了此次行动。 嫌疑人中存在乌克兰公民这一事实，本身并不能证明乌克兰国家涉案。关于此次行动可能与乌克兰国家机构有关联的说法，尚待法院裁定；而乌克兰方面则否认与此次破坏活动有关。

仅靠一条幸存的管道不足以恢复俄罗斯天然气供应

即使“北溪-2”的第二条管道在物理上仍可使用，但目前也根本无法“打开阀门”。首先，该天然气管道从未在德国获得商业运营的最终许可。 其认证程序早在全面战争爆发前就已暂停。

此后，法律问题只增不减。 欧盟已针对与“北溪-1”和“北溪-2”相关的交易实施了单独禁令。也就是说，在现行制裁制度下，无法恢复这两条天然气管道的商业运营。

因此，美国投资者的潜在介入本身并不能解决问题。华盛顿或许会放宽或取消其自身的限制，但美国的决定并不能撤销欧盟的制裁。

此外，任何重启都需获得德国的同意。 德国经济与能源部此前曾表示，该国已经找到了替代供应来源。恢复天然气管道运营需要联邦政府的批准，而现任政府并不愿意这样做。

此外，在停运数年后，还需对系统的技术状况进行单独检查。如果各方希望恢复的不仅是一条幸存的管道，而是原有输气能力的很大一部分，那么将面临一个更为棘手的问题——修复被爆炸损坏的路段。

因此，即使在有利的政治情境下，“北溪”管道也无法立即恢复到以往的规模。

欧洲已通过立法手段放弃俄罗斯天然气

目前，“北溪”恢复运营的最大障碍根本不在波罗的海海底。欧盟已经将放弃俄罗斯天然气从政治目标转变为法律规范。

2026年1月，欧盟理事会最终批准了关于分阶段禁止进口俄罗斯管道天然气和液化天然气的法规。 对于现有合同，规定了过渡期。但对于长期合同，自2027年1月1日起必须停止进口俄罗斯液化天然气。

这从根本上改变了围绕“北溪”管道的讨论格局。 就在几年前，柏林理论上只需改变关于该天然气管道的政治决定即可。如今，恢复经波罗的海的大规模俄罗斯天然气供应将违反整个欧盟的法律。

而且，新规定明确要求对天然气原产国进行核查。这意味着，仅靠变更天然气管道的所有权本身并不能规避这一禁令。

欧洲已经学会了在没有“北溪”的情况下生活

还有另一个根本性问题：2026年的欧洲天然气市场与2021年的市场截然不同。 在全面入侵之前，俄罗斯曾占欧盟天然气进口量的约45%。2022年后，这种依赖程度急剧下降。

据欧盟估算，2025年俄罗斯天然气仅占欧盟天然气进口量的约13%。欧洲并非仅仅是用一个供应商取代了另一个，而是市场结构本身发生了变化。

挪威已成为管道天然气的主要来源之一。与此同时，来自美国和其他国家的液化天然气供应量也急剧增加。

早在市场重组之初，欧洲就开始寻求俄罗斯天然气的替代方案，特别是通过增加液化天然气（LNG）的供应。与此同时，欧洲各国加速建设浮式和固定式接收终端，扩建港口基础设施，并提升各国之间的天然气运输能力。

德国的情况尤为典型：该国在2022年之前几乎没有直接接收液化天然气的自有基础设施，但被迫在极其短的时间内建立起相关设施。

这一转型代价高昂。俄罗斯供应的急剧减少引发了能源冲击，而高昂的价格对德国的化工、冶金及其他高能耗行业造成了尤为沉重的打击。

这正是支持恢复进口俄罗斯天然气人士的主要论点之一：更廉价的能源有助于恢复欧洲工业的竞争力。

然而与此同时，欧洲也投入了巨额资源，正是为了确保来自俄罗斯的一条输气线路中断不再会引发大规模能源危机。 因此，“北溪”管道已不再像2020年代初那样占据不可替代的地位。

德国在恢复俄罗斯天然气供应问题上尚未形成统一立场

围绕“北溪”管道最引人注目的政治博弈，很可能就在德国展开。对柏林而言，几十年来，俄罗斯天然气不仅仅是一种能源。 这种相对廉价的管道燃料已成为德国工业经济模式的重要组成部分。

在全面入侵发生前，德国超过一半的天然气都来自俄罗斯。现任联邦政府不愿回归这一模式。然而，国内尚未形成共识。

“德国选择党”主张恢复从俄罗斯采购能源资源。基里尔·德米特里耶夫计划于明年年初与德国选择党领导层会面，其中一个议题将是可能恢复向德国销售俄罗斯天然气。

在能源成本高企的背景下，关于管道天然气价格更低的论点对部分德国企业和选民仍具吸引力。 因此，“北溪”项目正逐渐不仅成为国际问题，也成为德国国内政治问题。

波兰和波罗的海国家不希望回归旧的天然气模式

即使柏林改变立场，也不意味着其他欧洲国家会自动表示支持。波兰和波罗的海国家仍是俄罗斯能源资源回归的最强硬反对者。

对它们而言，“北溪”项目早在2022年之前就首先是一个安全问题。

该项目的批评者曾警告称，俄罗斯至德国的直通路线使莫斯科能够绕过中东欧的过境国，同时加剧了欧盟主要经济体对俄罗斯资源的依赖。

这一问题也直接涉及乌克兰。早在“北溪-2”项目建设期间，基辅就曾反对该管道，因为这可能导致经由乌克兰天然气传输系统（GTS）的俄罗斯天然气过境量减少甚至中断。

在俄罗斯全面入侵后，这些担忧已成为欧洲能源政策的核心论点之一。

正因如此，美俄之间潜在的协议可能会在欧盟内部引发新的争议：一部分政界人士可能会谈论更廉价的能源和工业复苏，而另一部分则会谈论对莫斯科战略依赖的卷土重来。

美国所有者无法让俄罗斯天然气变成美国天然气

吸引美国投资者可能是潜在协议的核心政治构想。 美国的参与将使“北溪”管道的重启不再被视为欧洲单纯回归与“俄罗斯天然气工业股份公司”的合同，而是成为一种融合西方金融利益并受美国一定程度管控的新模式。

但天然气本身的来源并不会因此改变。如果它是在俄罗斯开采并通过波罗的海输送到欧盟的，它仍然属于俄罗斯。新的欧洲规定要求核查天然气的开采国。

因此，仅靠变更天然气管道的所有权并不能自动规避禁令。此外还有另一个问题——复杂的股权结构。

据路透社报道，俄罗斯“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）控制着Nord Stream AG公司51%的股份。另有约31%的股份由两家德国股东持有，其余股份则归法国和荷兰公司所有。

据该通讯社报道，德国股东希望即使在“俄罗斯天然气工业股份公司”出售其持股的情况下，也能保留自己的股份，以确保柏林不会失去对这一战略基础设施的影响力。

因此，这笔潜在交易并非美国人简单收购俄罗斯输气管道那么简单。它将涉及所有权结构的重组、制裁机制、许可审批以及未来的天然气合同。

俄罗斯天然气实际上并未完全从欧洲消失

所谓俄罗斯天然气的“回归”仅是相对而言——它至今仍在输往欧盟。 在通过乌克兰的过境运输停止后，“土耳其流”及其经东南欧的延伸段仍为主要管道供应路线之一。

此外，欧洲各国仍在进口俄罗斯液化天然气。据欧盟理事会数据显示，即便到了2025年，俄罗斯天然气仍占欧盟天然气进口总量的约13%，年价值超过150亿欧元。

正因如此，摆脱对俄罗斯天然气的依赖正分阶段进行：部分企业仍在履行此前签订的长期合同。但俄罗斯在欧洲市场的影响力已远不及战前水平。

“北溪”管道的建设初衷是两条管道系统合计每年输送多达1100亿立方米的天然气。

因此，其全面恢复不仅意味着维持残余供应，更意味着可能需要重新审视欧洲自2022年以来构建的整个能源模式。

“北溪”要重新投入运营需要什么条件

从理论上讲，俄罗斯天然气经由波罗的海重返欧洲是可能的。“北溪-2”的一条管线在物理上得以保留，而莫斯科也毫不掩饰其恢复供应的意愿。

但在这项技术可能性与实际供气之间，还横亘着一系列政治、法律和技术层面的决策。首先，战争的政治背景必须发生根本性转变。

此后，美国将不得不重新审视自身的制裁措施。欧盟则必须取消针对“北溪-1”和“北溪-2”项目的交易禁令。 更棘手的是——需要重新审视已通过的关于完全放弃俄罗斯天然气的法规。

德国还需单独批准该天然气管道的使用，并解决其认证问题。与此同时，必须就所有权结构达成一致，对幸存的基础设施进行全面的技术检查，并确定由谁购买天然气。

更棘手的是将系统恢复到战前的规模。仅靠一条幸存的管道线是不够的——必须修复被爆炸损毁的段落。

而所有这些工作都必须在欧洲境内完成——而过去四年间，欧洲正是花费了数十亿，才得以摆脱对这些管道的依赖。因此，如今的问题已不再是俄罗斯是否具备从物理层面再次向德国输送天然气的条件。 至少在某种程度上，这种可能性仍然存在。

关键问题在于——欧洲自身是否愿意恢复这一系统，毕竟过去四年间它一直坚持拒绝该系统。 目前，布鲁塞尔和柏林的答复是否定的。但“北溪”项目重新回到美俄谈判桌这一事实表明，莫斯科并未放弃其最重要的天然气王牌。

如今，这条天然气管道已不再仅仅被视为能源基础设施，而是俄罗斯、美国和欧洲之间一项规模更大的战后经济协议中的潜在组成部分。

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