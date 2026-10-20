Rosja zmieniła taktykę całodobowych ataków dronami – twierdzi ekspert

Ekspert wojskowy Oleg Żdanow poinformował, że rosyjskie siły zbrojne zmieniły charakter całodobowych nalotów na terytorium Ukrainy. O ile we wrześniu wróg aktywnie wykorzystywał bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym, o tyle pod koniec października powrócił do masowego stosowania konwencjonalnych bezzałogowych statków powietrznych typu „Shahed” i „Geran-2”, starając się jednocześnie objąć nalotami jak największą liczbę regionów.

Według oceny eksperta wróg działa głównie „z marszu” ze względu na ograniczone możliwości gromadzenia dużych zapasów dronów w magazynach, wystrzeliwując je w ramach bieżącej produkcji.

Oprócz dronów zagrożeniem pozostają rakiety balistyczne, które Rosja stosuje co 7–10 dni. Zdaniem Żdanowa głównym celem masowych ataków jest wyczerpanie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej oraz wywarcie presji psychologicznej na społeczeństwo w celu doprowadzenia do kapitulacji na warunkach Kremla. Jednocześnie intensywność ostrzałów jest powiązana z ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi, w szczególności z negocjacjami dyplomatycznymi i wyborami uzupełniającymi w USA.

Ekspert wymienia jako skuteczne środki zaradcze głęboką transformację systemu obrony przeciwlotniczej w celu przechwytywania celów na małych i średnich odległościach, rozwój własnego uzbrojenia rakietowego, zwłaszcza balistycznego, a także zwiększenie siły uderzeń systemowych na zakłady kompleksu wojskowo-przemysłowego i wyrzutnie na terytorium Rosji.

Źródło: UNN.

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