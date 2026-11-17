Американский актёр Джон Траволта, который шесть лет назад потерял жену Келли Престон, признался, что готов к новой любви.

72-летний артист рассказал, что после смерти жены сосредоточился на воспитании детей — сына Бенджамина и дочери Эллы. Он стремился помочь им пережить утрату матери и вернуть ощущение стабильности.

«Когда уходит один из родителей, ты становишься и матерью, и отцом. Я очень сильно это ощутил, но постепенно мы справились», — поделился Траволта.

По словам актёра, с каждым годом дети чувствуют себя лучше, а сама семья постепенно пришла в себя после пережитого.

Источник: Daily Mail

Американский актёр Джон Траволта вспомнил, что получил роль в культовом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» без кастинга и прослушиваний.

Рэпер 50 Cent опубликовал видео, на котором актёр Джон Траволта танцует под его песню. «Тусуюсь с Джоном Траволтой. Клянусь, я приехал сюда только ради него», — написал 50 Cent.

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