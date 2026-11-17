Джон Траволта заявил, что готов к новым отношениям после смерти жены
Американский актёр Джон Траволта, который шесть лет назад потерял жену Келли Престон, признался, что готов к новой любви.
72-летний артист рассказал, что после смерти жены сосредоточился на воспитании детей — сына Бенджамина и дочери Эллы. Он стремился помочь им пережить утрату матери и вернуть ощущение стабильности.
«Когда уходит один из родителей, ты становишься и матерью, и отцом. Я очень сильно это ощутил, но постепенно мы справились», — поделился Траволта.
По словам актёра, с каждым годом дети чувствуют себя лучше, а сама семья постепенно пришла в себя после пережитого.
Источник: Daily Mail
Американский актёр Джон Траволта вспомнил, что получил роль в культовом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» без кастинга и прослушиваний.
Рэпер 50 Cent опубликовал видео, на котором актёр Джон Траволта танцует под его песню. «Тусуюсь с Джоном Траволтой. Клянусь, я приехал сюда только ради него», — написал 50 Cent.