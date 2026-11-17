John Travolta oświadczył, że jest gotowy na nowy związek po śmierci żony
Amerykański aktor John Travolta, który sześć lat temu stracił żonę Kelly Preston, przyznał, że jest otwarty na nową miłość.
72-letni artysta opowiedział, że po śmierci żony skupił się na wychowywaniu dzieci – syna Benjamina i córki Elli. Starał się pomóc im przetrwać stratę matki i przywrócić poczucie stabilności.
„Kiedy odchodzi jedno z rodziców, stajesz się zarówno matką, jak i ojcem. Bardzo to odczułem, ale stopniowo poradziliśmy sobie” – powiedział Travolta.
Według aktora z każdym rokiem dzieci czują się coraz lepiej, a sama rodzina stopniowo dochodzi do siebie po tym, co przeszła.
Źródło: Daily Mail
Amerykański aktor John Travolta przypomniał, że otrzymał rolę w kultowym filmie Quentina Tarantino „Pulp Fiction” bez castingu ani przesłuchań.
Raper 50 Cent opublikował film, na którym aktor John Travolta tańczy do jego piosenki. „Imprezuję z Johnem Travoltą. Przysięgam, przyjechałem tu tylko dla niego” — napisał 50 Cent.