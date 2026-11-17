Amerykański aktor John Travolta, który sześć lat temu stracił żonę Kelly Preston, przyznał, że jest otwarty na nową miłość.

72-letni artysta opowiedział, że po śmierci żony skupił się na wychowywaniu dzieci – syna Benjamina i córki Elli. Starał się pomóc im przetrwać stratę matki i przywrócić poczucie stabilności.

„Kiedy odchodzi jedno z rodziców, stajesz się zarówno matką, jak i ojcem. Bardzo to odczułem, ale stopniowo poradziliśmy sobie” – powiedział Travolta.

Według aktora z każdym rokiem dzieci czują się coraz lepiej, a sama rodzina stopniowo dochodzi do siebie po tym, co przeszła.

Źródło: Daily Mail

Amerykański aktor John Travolta przypomniał, że otrzymał rolę w kultowym filmie Quentina Tarantino „Pulp Fiction” bez castingu ani przesłuchań.

Raper 50 Cent opublikował film, na którym aktor John Travolta tańczy do jego piosenki. „Imprezuję z Johnem Travoltą. Przysięgam, przyjechałem tu tylko dla niego” — napisał 50 Cent.

Czytaj nas na