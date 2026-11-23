В Германии эксперт поставил под сомнение планы предоставить компании Autobahn GmbH возможность самостоятельно привлекать долговое финансирование. Как сообщает Der Spiegel, он вновь выразил сомнения в том, может ли компания получить такое право. По мнению эксперта, этот подход может означать обход механизма долгового тормоза.

Планируемая финансовая реформа

Речь идет о планируемой финансовой реформе, касающейся Autobahn GmbH. Возможность компании самостоятельно привлекать заимствования стала предметом новой критической оценки эксперта. Детали параметров возможного механизма заимствований или конкретных изменений, которые планируется принять, в сообщении не уточняются.

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Реакция оппозиции

Реформу планирует министр транспорта Штеффен Бильгер. По оценке оппозиции, предложенные изменения требуют «комплексной доработки». Таким образом, дискуссия ведется вокруг того, допустимо ли предоставить Autobahn GmbH право на собственные долговые обязательства в рамках планируемой финансовой реформы.

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